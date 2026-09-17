Atari restructure sa dette via une augmentation de capital

L'éditeur de jeux vidéo a officialisé la finalisation du refinancement de ses dettes auprès de son actionnaire principal Irata LLC et d'autres partenaires financiers privés. L'opération s'effectuera par la conversion de prêts en actions à un prix supérieur au cours de bourse actuel.

L'accord prévoit l'émission de 528 649 actions nouvelles au prix unitaire de 24 euros, soit une prime de 22% par rapport au cours de clôture du 16 septembre.

Dans le détail, la holding de Wade Rosen (Irata), le président-directeur général d'Atari, va convertir 11,7 millions d'euros de dettes et une tranche de 1,4 million d'euros sera également convertie en actions.

A l'issue de cette augmentation de capital réservée, IRATA LLC monte à 48,8% du capital d'Atari SA. La créance résiduelle d'IRATA envers le groupe et ses filiales s'élève désormais à environ 51 millions d'euros en principal.