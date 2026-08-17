 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atari refinance sa dette et lève 3,8 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le groupe de divertissement a dévoilé une opération de refinancement de sa dette accompagnée d'une augmentation de capital réservée.

L'opération se traduit par l'émission de 821 499 actions nouvelles à 24 euros, soit une prime de 11% par rapport au cours de clôture du 14 août.

Le groupe a notamment converti en actions 10,3 millions d'euros de prêts, intérêts compris, accordés par IRATA LLC, la holding de son président-directeur général Wade Rosen. Ces créances, qui portaient des taux d'intérêt compris entre 10 et 15% ont donné lieu à l'émission de 428 649 actions nouvelles.

En parallèle, Atari a converti 5,6 millions d'euros de prêts détenus par des partenaires financiers privés, contre 235 088 actions, et réalisé une augmentation de capital en numéraire de 3,8 millions d'euros, souscrite par certains membres de l'équipe dirigeante et des investisseurs privés.

Au total, l'opération représente près de 19,7 millions d'euros, dont 15,9 millions de conversion de dette et 3,8 millions d'apport de liquidités. A son issue, le capital d'Atari sera composé de 3,74 millions d'actions. IRATA LLC détiendra 42,6% du capital et 42,8% des droits de vote.

L'endettement envers IRATA reste toutefois conséquent : après l'opération, les prêts accordés par la holding à Atari et ses filiales représentent encore environ 62,7 millions d'euros en principal.

Atari précise enfin poursuivre des discussions avec des partenaires financiers afin de refinancer d'autres emprunts en circulation, notamment via une prolongation de leur maturité ou une nouvelle conversion en actions, sans garantie qu'un accord soit conclu.

Valeurs associées

ATARI
21,1000 EUR Euronext Paris -2,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • X-FAB : Attendre un test du support
    X-FAB : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 17.08.2026 11:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Vue de la zone industrielle de Tokyo, depuis la plateforme d'observation de Kawasaki Marien à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, le 17 août 2026 au Japon ( AFP / Philip FONG )
    Japon: la croissance économique résiste, mais moins qu'attendu
    information fournie par AFP 17.08.2026 11:26 

    L'économie japonaise a résisté, quoique moins qu'attendu, au deuxième trimestre, des mesures de soutien gouvernementales et de solides exportations atténuant l'impact de la guerre au Moyen-Orient, et les observateurs s'attendent à de nouveaux resserrements monétaires ... Lire la suite

  • L'ancien président François Hollande assiste au Tour de France le 12 juillet 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Présidentielle : François Hollande, recours toujours
    information fournie par AFP 17.08.2026 11:26 

    "Lui président..." : A huit mois de la présidentielle, François Hollande prépare sa rentrée et se présente plus que jamais comme un recours, si son rival au sein de la gauche social-démocrate Raphaël Glucksmann dévisse dans les sondages. Même s'il ne s'agit pas ... Lire la suite

  • LISI : Le mouvement reste haussier
    LISI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 17.08.2026 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,12 +56,86%
HAFFNER ENERGY
0,78 0,00%
VALNEVA
3,099 +3,30%
CAC 40
8 625,21 -0,13%
Pétrole Brent
89,28 +2,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank