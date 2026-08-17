Atari refinance sa dette et lève 3,8 millions d'euros

Le groupe de divertissement a dévoilé une opération de refinancement de sa dette accompagnée d'une augmentation de capital réservée.

L'opération se traduit par l'émission de 821 499 actions nouvelles à 24 euros, soit une prime de 11% par rapport au cours de clôture du 14 août.

Le groupe a notamment converti en actions 10,3 millions d'euros de prêts, intérêts compris, accordés par IRATA LLC, la holding de son président-directeur général Wade Rosen. Ces créances, qui portaient des taux d'intérêt compris entre 10 et 15% ont donné lieu à l'émission de 428 649 actions nouvelles.

En parallèle, Atari a converti 5,6 millions d'euros de prêts détenus par des partenaires financiers privés, contre 235 088 actions, et réalisé une augmentation de capital en numéraire de 3,8 millions d'euros, souscrite par certains membres de l'équipe dirigeante et des investisseurs privés.

Au total, l'opération représente près de 19,7 millions d'euros, dont 15,9 millions de conversion de dette et 3,8 millions d'apport de liquidités. A son issue, le capital d'Atari sera composé de 3,74 millions d'actions. IRATA LLC détiendra 42,6% du capital et 42,8% des droits de vote.

L'endettement envers IRATA reste toutefois conséquent : après l'opération, les prêts accordés par la holding à Atari et ses filiales représentent encore environ 62,7 millions d'euros en principal.

Atari précise enfin poursuivre des discussions avec des partenaires financiers afin de refinancer d'autres emprunts en circulation, notamment via une prolongation de leur maturité ou une nouvelle conversion en actions, sans garantie qu'un accord soit conclu.