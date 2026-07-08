Atari devient une société luxembourgeoise

Toutes les conditions suspensives ayant été remplies, Atari annonce la finalisation de son transfert de siège social au Luxembourg, réalisé par le biais d'une transformation transfrontalière d'Atari SA en société anonyme de droit luxembourgeois, avec effet au 6 juillet.

Cette transformation, qui n'affecte ni les activités opérationnelles d'Atari ni sa cotation sur Euronext Growth Paris, vise à lui offrir une flexibilité opérationnelle accrue afin de soutenir ses plans de croissance stratégique à long terme.

"Alors que les activités européennes du groupe se développent, le Luxembourg offre un cadre juridique et réglementaire éprouvé pour les entreprises internationales ayant une présence en Europe", explique l'entreprise.

La société spécialisée dans le divertissement interactif ajoute qu'elle "poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie axée sur les jeux premium, le rétrogaming, l'édition et l'expansion de son portefeuille de propriété intellectuelle".

Conformément au droit français, les actionnaires d'Atari ayant voté contre la transformation lors de l'AG du 27 mai 2026 se sont vu offrir la possibilité de céder leurs actions à la société au prix de 24,00 EUR par action.

Des droits de retrait portant sur un total de 12 106 actions (représentant environ 0,4% du capital social) ont été exercés, avec un règlement prévu au plus tard le 6 septembre. La société a l'intention de faire acquérir ces actions par des tiers, dont des salariés et des dirigeants.