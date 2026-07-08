Recyclage des déchets: Paprec se renforce encore en Suisse

( AFP / GUILLAUME BAPTISTE )

Le leader français du recyclage des déchets, Paprec, a annoncé mercredi se renforcer en Suisse, en s'alliant avec l'expert suisse du recyclage des ferrailles et métaux, Metabader, confortant son statut revendiqué de leader du secteur dans le pays.

"C'est une fusion" entre la branche suisse, Paprec Swiss Group et Metabader, l'entité nouvellement formée devenant Paprec Metabader, qui compte 31 usines et agences dans le pays, a indiqué Paprec mercredi à l'AFP.

Le groupe rappelle avoir acquis en 2024 Helvetia Environnement en Suisse romande. Il comptait alors "près de 700 collaborateurs et collaboratrices sur 20 usines et agences dans le pays".

Jessy Bader, un des membres de la fratrie aux commandes de l'entreprise Metabader, devient associé et directeur général de la partie romande du groupe, se déclarant "très heureux et fier de ce rapprochement".

Paprec Metabader emploie un millier de salariés pour traiter quelque 900.000 tonnes de déchets en 2026, pour un chiffre d'affaires projeté de l'ordre de 350 millions de francs suisses (environ 380 millions d'euros).

Paprec, qui a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, et vise le cap des 4 milliards pour 2026, avait annoncé en mars vouloir poursuivre son expansion à l'international pour y réaliser dès cette année un quart de son chiffre d'affaires.