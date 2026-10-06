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AT&T va créer une coentreprise dans le domaine de la fibre optique avec GIP (filiale de BlackRock) et CPP Investments
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AT&T T.N a annoncé mardi la création d'une coentreprise dans le domaine de la fibre optique avec

BLK.N Global Infrastructure Partners (filiale de BlackRock) et l'Office d'investissement du Régime de retraite du Canada, alors que le plus grand fournisseur de fibre optique des États-Unis cherche à accélérer son expansion dans davantage de collectivités américaines.

Voici plus de détails:

* La coentreprise regroupera Forged Fiber 37 et Gigapower. Forged Fiber 37 est la filiale d’AT&T qui détient les actifs et les activités de fibre optique rachetés à Lumen Technologies

LUMN.N . Gigapower est la coentreprise de fibre optique en gros déjà existante entre AT&T et GIP.

* AT&T détiendra 50 % de la coentreprise, tandis que GIP et CPP Investments détiendront ensemble les 50 % restants.

* Cette coentreprise offre à AT&T une solution à faible intensité capitalistique pour étendre son réseau de fibre optique au-delà de ses zones de desserte traditionnelles, vers les grandes agglomérations de 16 États.

* AT&T prévoit de percevoir le produit de la transaction à la clôture de celle-ci, sans toutefois en préciser le montant. L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour ramener son ratio dette nette/EBITDA ajusté à environ 2,5 fois d’ici environ trois ans, financer des investissements dans l’activité et redistribuer du capital aux actionnaires.

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

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