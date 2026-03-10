AT&T présente un plan d'investissement américain de 250 milliards de dollars pour stimuler l'infrastructure à l'ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AT&T va embaucher des milliers de techniciens

* Priorité à la fibre, à la 5G et au satellite pour améliorer la couverture

* Les investissements comprennent les dépenses en capital et autres dépenses

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte aux paragraphes 6, 8 et 9)

AT&T dépensera plus de 250 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis pour développer son infrastructure de réseau et embauchera des milliers de techniciens cette année, a-t-il déclaré mardi, alors que les opérateurs de télécommunications augmentent leurs investissements pour soutenir la demande croissante de données.

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage et des appareils connectés a incité les opérateurs de télécommunications à investir massivement dans les réseaux à fibre optique et 5G, alors qu'ils cherchent également à lutter contre la concurrence croissante des fournisseurs de haut débit par câble.

AT&T T.N , qui compte environ 110 000 employés aux États-Unis, a déclaré que les nouvelles embauches contribueront à la construction et à l'entretien de son infrastructure.

Les dépenses comprennent les dépenses d'investissement et d'autres dépenses, a indiqué la société.

Les dépenses se concentreront sur l'expansion de ses réseaux de fibre optique et sans fil, y compris l'accélération du déploiement de la fibre à haut débit, de l'internet à domicile 5G et de la connectivité par satellite pour étendre la couverture à travers les zones urbaines, suburbaines et rurales.

"Elle doit dépenser beaucoup, mais aussi dépenser intelligemment,.... et son partenariat avec AST SpaceMobile est quelque chose que les investisseurs surveilleront de près", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

AT&T a investi plus de 145 milliards de dollars dans ses réseaux sans fil et filaires entre 2019 et 2023, alors que les opérateurs de télécommunications s'efforcent d'étendre la connectivité à haut débit.

Ces dépenses s'ajoutent aux initiatives fédérales en matière de haut débit créées dans le cadre de la loi sur les infrastructures de 2021, notamment le programme Broadband Equity, Access, and Deployment, d'une valeur de 42,5 milliards de dollars.

Cependant, le déploiement du financement a connu des retards en raison d'une combinaison de défis de mise en œuvre et de changements de politique sous l'administration Trump.

Le haut débit par fibre optique est devenu un champ de bataille essentiel entre les opérateurs et les câblo-opérateurs, qui se battent pour répondre à la demande des particuliers en matière d'internet.

AT&T travaille également avec son partenaire satellite AST SpaceMobile ASTS.O pour étendre la connectivité aux régions éloignées où l'infrastructure réseau traditionnelle est difficile à déployer.

L'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à investir dans le réseau FirstNet, conçu pour les premiers intervenants, et qu'elle renforcerait ses investissements dans la sécurité des réseaux et la détection des menaces par l'intelligence artificielle.