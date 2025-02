AT&T: le CEO devient président du conseil information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - AT&T annonce que ses administrateurs ont élu à l'unanimité son CEO John Stankey au poste de président du conseil d'administration, succédant à William E Kennard, qui a été désigné administrateur indépendant principal.



'Alors qu'AT&T entame son plan stratégique et d'allocation de capital triennal complet et approuvé par le conseil d'administration, ce changement fournit la bonne structure de gouvernance pour le conseil', commente Bill Kennard.



'Cela augmentera notre agilité en matière de gouvernance et améliorera notre capacité à saisir les opportunités de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires tout en maintenant une direction indépendante solide du conseil', poursuit-il.





Valeurs associées AT&T 25,87 USD NYSE +0,94%