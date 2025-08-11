 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AT&T en tête de la satisfaction client pour les services Internet aux entreprises
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 17:26

(Zonebourse.com) -




AT&T annonce être classé n°1 en satisfaction client pour les services Internet destinés aux entreprises moyennes et grandes dans l'étude J.D. Power 2025.

L'opérateur obtient ce titre pour la 8? année consécutive sur le segment grandes entreprises, un record, et pour la 3? année consécutive sur celui des entreprises moyennes.

Melissa Arnoldi, vice-présidente exécutive et directrice générale d'AT&T Business, souligne que cette reconnaissance reflète 'la fiabilité, la sécurité et l'expertise' de ses équipes. En 2024, AT&T a investi 22,1 milliards de dollars, principalement dans ses réseaux fibre et 5G, qui desservent près de 2,5 millions d'entreprises et organismes publics dans le monde.















