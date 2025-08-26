 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AT&T, Eli Lilly, Interactive Brokers... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 26/08/2025 à 14:48

(AOF) - AT&T

L'opérateur télécoms AT&T annonce l'acquisition de licences de spectre auprès d'EchoStar pour environ 23 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord qui lui permettra d'étendre son réseau américain. La finalisation de l'accord est prévue pour mi-2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La firme texane a précisé que cette acquisition renforcerait sa capacité à fournir des services 5G et fibre optique outre-Atlantique.

Boeing

Korean Air annonce l'achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s'agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L'investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.

Walgreens Boots Alliance/Interactive Brokers

L'intermédiaire financier, Interactive Brokers, remplacera le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance au sein de l'indice S&P500 à partir du 28 août.

Valeurs associées

AT&T
28,740 USD NYSE 0,00%
BOEING CO
226,830 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
695,520 USD NYSE 0,00%
WALGREENS BOOTS
11,9700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 14:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

