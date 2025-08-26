AT&T, Eli Lilly, Interactive Brokers... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - AT&T
L'opérateur télécoms AT&T annonce l'acquisition de licences de spectre auprès d'EchoStar pour environ 23 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord qui lui permettra d'étendre son réseau américain. La finalisation de l'accord est prévue pour mi-2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La firme texane a précisé que cette acquisition renforcerait sa capacité à fournir des services 5G et fibre optique outre-Atlantique.
Korean Air annonce l'achat de 103 appareils Boeing pour moderniser sa flotte. Il s'agit de la plus grande commande jamais passée par une compagnie aérienne et la plus grande commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique. La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777. L'investissement total est évalué à environ 50 milliards de dollars. Les livraisons des avions seront échelonnées jusqu'à la fin 2030.
Eli Lilly
Eli Lilly a annoncé les résultats positifs pour l'essai de phase III Attain-2, qui évaluait l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 administré par voie orale, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2. L'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a permis une perte de poids moyenne de 10,5 % contre 2,2 % avec le placebo.
Walgreens Boots Alliance/Interactive Brokers
L'intermédiaire financier, Interactive Brokers, remplacera le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance au sein de l'indice S&P500 à partir du 28 août.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer