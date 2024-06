AT&T, Boeing... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Les valeurs à suivre

AT&T

La California Public Utilities Commission, une agence de réglementation de l'État californien, a indiqué qu'elle a rejeté la demande de AT&T de cesser d'offrir des services en tant qu'"opérateur de dernier recours". La demande d'AT&T présentée en mars 2023 aurait mis fin aux services offerts à plus de 580000 ménages éligibles dans l'ensemble de l'État. Cette dernière décision n'empêche pas AT&T de retirer les installations en cuivre ou d'investir dans la fibre optique ou d'autres installations ou technologies pour améliorer son réseau.

Boeing/Spirit Aerosystems

Boeing est sur le point de conclure un accord pour racheter Spirit AeroSystems (producteur américain d'aérostructures : fuselages, ailes, supports de réacteurs), selon une information de l'agence Reuters. L'ancienne filiale a réalisé des progrès substantiels dans des négociations séparées avec Airbus sur une scission transatlantique du fournisseur en difficulté, ont déclaré jeudi des sources proches du dossier, cite l'agence. En mars dernier, le constructeur aéronautique américain confirmait des discussions préliminaires concernant le retour de Spirit AeroSystems au sein de Boeing.

Carmax

Le distributeur automobile américain Carmax a présenté des résultats mitigés au premier trimestre. Le bénéfice net est ressorti à 152,4 millions de dollars, soit 97 cents par action contre respectivement 228,3 et 1,44 dollar par action, il y a un an. Le marché visait 94 cents par titre. Les revenus ont reculé de 7,5% à 7,11 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 7,21 milliards de dollars. Les ventes combinées de véhicules d'occasion au détail et en gros se sont élevées à 358 817 unités, en repli de 5,3%.