AT&T: baisse de 6% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA ajusté de 0,60 dollar au titre de son troisième trimestre 2024, contre 0,64 dollar un an auparavant, mais un EBITDA ajusté de 11,6 milliards de dollars, en progression par rapport aux 11,2 milliards du même trimestre de l'exercice précédent.



Ses revenus se sont tassés de 0,5% à 30,2 milliards, pénalisés par la baisse des revenus des services fixes aux entreprises et des équipements mobiles en raison de moindres volumes de ventes, alors que les revenus des services mobiles ont augmenté de 4%.



'Malgré des conditions météorologiques extrêmes et un arrêt de travail dans le sud-est, il s'agit de notre 19e trimestre consécutif d'ajout de plus de 200.000 nouveaux clients AT&T Fiber', met en avant le CEO de l'opérateur télécoms, John Stankey.



AT&T réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année, dont un BPA ajusté entre 2,15 et 2,25 dollars, des croissances de l'ordre de 3% pour l'EBITDA ajusté et les revenus des services mobiles, ainsi qu'un free cash-flow de 17 à 18 milliards de dollars.





Valeurs associées AT&T 21,51 USD NYSE -0,74%