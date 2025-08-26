AT&T : accord pour le rachat de licences de spectre à EchoStar

(AOF) - L'opérateur télécoms AT&T annonce l'acquisition de licences de spectre auprès d'EchoStar pour environ 23 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord qui lui permettra d'étendre son réseau américain. La finalisation de l'accord est prévue pour mi-2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La firme texane a précisé que cette acquisition renforcerait sa capacité à fournir des services 5G et fibre optique outre-Atlantique.
