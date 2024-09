Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: va présenter ses avancées en oncologie information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'il présentera ses nouvelles avancées dans le traitement du cancer lors des conférences WCLC (7 au 10 sept. à San Diego) et ESMO (13 au 17 sept. à Barcelone).



La laboratoire met en avant des résultats 'prometteurs' pour ses médicaments, notamment Imfinzi, Tagrisso, et de nouveaux conjugués anticorps-médicaments (ADC) comme le datopotamab deruxtecan.



Globalement, les données soulignent l'importance d'une intervention précoce et de la combinaison de traitements pour améliorer les résultats chez les patients atteints de divers types de cancers, dont le cancer du poumon et de la vessie.



AstraZeneca continue par ailleurs à développer des thérapies innovantes, y compris des immunothérapies de nouvelle génération et des ADC, visant à remplacer la chimiothérapie traditionnelle.





Valeurs associées ASTRAZENECA 13 306,00 GBX LSE +0,23%