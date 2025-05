AstraZeneca: va présenter ses avancées dans l'asthme et BPCO information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que de nouvelles données sur Airsupra et Breztri seront présentées lors du congrès de l'American Thoracic Society 2025 qui se tiendra à San Francisco des 16 au 21 mai 2025.



Les résultats incluent notamment des analyses approfondies de l'essai BATURA sur Airsupra, qui montre une réduction de l'exposition aux corticoïdes, et de nouvelles données sur Breztri, notamment ses effets sur les risques cardiopulmonaires.



Avec plus de 75 communications, dont huit présentées en fin de session, la société met en avant ses progrès dans la prise en charge de l'asthme, de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et d'autres maladies inflammatoires chroniques.



Des données sur les traitements biologiques comme Fasenra et Tezspire mettent également en lumière leurs mécanismes d'action innovants.



Enfin, des résultats précliniques et des études d'intelligence artificielle illustrent le potentiel de nouvelles molécules et outils dans la compréhension et le traitement des maladies respiratoires.





