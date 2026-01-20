 Aller au contenu principal
AstraZeneca se retirera du Nasdaq pour arriver sur le NYSE à la fin du mois
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:16

AstraZeneca a annoncé mardi que son transfert du marché Nasdaq vers le NYSE serait effectif à compter de la séance de Bourse du lundi 2 février, à travers un mécanisme de cotation directe qui permettra dorénavant aux investisseurs de traiter ses actions ordinaires à New York, et pas seulement ses "American Depositary Shares" (ADS).

La mesure, initialement annoncée le 29 septembre dernier, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe pharmaceutique consistant à "harmoniser" sa structure en tant que société cotée, avec la possibilité d'échanger des titres à la fois à la Bourse de Londres sur le London Stock Exchange, à Stockholm sur la plateforme du Nasdaq et maintenant sur le NYSE.

Il est prévu que la cotation de ses ADS cesse le vendredi 30 janvier, tandis que celle des actions ordinaires débutera le lundi 2 février, toujours sous le ticker existant "AZN".

Cette décision intervient alors que les titres AstraZeneca, qui ont grimpé de 29% ces 12 derniers mois, figurent régulièrement parmi les actions les plus traitées à la Bourse de New York, tous marchés confondus.

