AstraZeneca se retirera du Nasdaq pour arriver sur le NYSE à la fin du mois
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:16
La mesure, initialement annoncée le 29 septembre dernier, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe pharmaceutique consistant à "harmoniser" sa structure en tant que société cotée, avec la possibilité d'échanger des titres à la fois à la Bourse de Londres sur le London Stock Exchange, à Stockholm sur la plateforme du Nasdaq et maintenant sur le NYSE.
Il est prévu que la cotation de ses ADS cesse le vendredi 30 janvier, tandis que celle des actions ordinaires débutera le lundi 2 février, toujours sous le ticker existant "AZN".
Cette décision intervient alors que les titres AstraZeneca, qui ont grimpé de 29% ces 12 derniers mois, figurent régulièrement parmi les actions les plus traitées à la Bourse de New York, tous marchés confondus.
Valeurs associées
|13 517,000 GBX
|LSE
|-2,69%
