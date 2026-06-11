AstraZeneca profite du soutien de Bank of America

(Zonebourse.com) - AstraZeneca se distingue à la Bourse de Londres avec un gain de 1,36%, à 13 647 pence. Le titre du laboratoire est soutenu par une note de Bank of America.
Le broker a confirmé son conseil à l'achat sur le titre AstraZeneca, avec un objectif de cours inchangé à 16 500 pence.
Selon le bureau d'études, plusieurs résultats de phase III attendus au cours des 18 prochains mois dans la biopharma présentent une forte probabilité de succès et concernent des marchés importants. Les analystes estiment toutefois qu'ils restent insuffisamment intégrés par le marché.
La note met en avant cinq opportunités susceptibles de générer chacune jusqu'à 5 milliards de dollars de pic de ventes, notamment eplontersen, tozorakimab, laroprovstat ainsi que les combinaisons zibo/dapa et balci/dapa.
Le rapport souligne également la richesse du calendrier clinique en 2026-2027 et juge la valorisation du groupe attractive, ce qui motive le maintien de la recommandation "achat".
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