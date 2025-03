AstraZeneca: présente des résultats dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le groupe va présenter de nouveaux résultats d'étude au Congrès européen sur le cancer du poumon (ELCC) 2025, du 26 au 29 mars.



AstraZeneca annonce ce matin que les résultats d'une nouvelle étude confirment que Tagrisso est le traitement de base du cancer du poumon muté par l'EGFR à tous les stades et dans tous les contextes.



Dans l'essai de phase III LAURA, Tagrisso continue de démontrer une amélioration de la tendance de la survie globale dans les essais.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en hématologie oncologie d'AstraZeneca, a déclaré : ' Après avoir traité plus d'un million de patients dans le monde, Tagrisso a à plusieurs reprises transformé les attentes des patients atteints d'un cancer du poumon avec mutation de l'EGFR en prolongeant non seulement la survie, mais aussi en montrant qu'il est possible de maintenir la qualité de vie pendant le traitement du cancer'.



'L'étendue des données de l'AGJE renforce la position de Tagrisso en tant que traitement de base pour les patients atteints de cette maladie et montre que l'ajout d'Orpathys ou de Datroway au moment de la progression de la maladie peut aider à prolonger les réponses des patients au traitement' explique Susan Galbraith.





