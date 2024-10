Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: présente de nouvelles données à l'IDWeek information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca partagera de nouvelles données sur l'ensemble de son portefeuille de vaccins et d'immunothérapies lors de la 13ième l'édition annuelle de l'IDWeek à Los Angeles, en Californie, du 16 au 19 octobre 2024.



La Société soulignera les progrès accomplis dans la mise au point de nouvelles vaccinations contre les maladies infectieuses.



Iskra Reic, vice-présidente exécutive des vaccins et des immunothérapies d'AstraZeneca, a déclaré : ' Les données présentées à IDWeek démontrent notre engagement à lutter contre l'impact des maladies infectieuses, notamment nos progrès dans le développement de nos candidats vaccins et anticorps contre les agents pathogènes viraux et bactériens, y compris IVX-A12, la première combinaison potentielle de vaccin VRS/MPVh, et AZD5148 '.



'Les progrès d'IVX-A12 s'appuient sur notre leadership scientifique dans le domaine du VRS, avec des données présentées sur Beyfortus démontrant comment, au cours de sa première saison, il a eu un impact significatif avec des millions d'enfants supplémentaires qui devraient en bénéficier cette saison'.





