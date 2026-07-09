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AstraZeneca plonge, Schott Pharma relève ses ambitions
information fournie par AOF 09/07/2026 à 09:42

(Zonebourse.com) - La santé en tête d'affiche aujourd'hui : AstraZeneca échoue à l'essai de phase 3 pour un traitement cardiaque. À l'inverse, Computacenter anticipe un doublement de son bénéfice, tandis que Capgemini est sanctionné en Bourse après un changement de recommandation de Citigroup.

Actions en hausse :

Schott Pharma & co ( 16%) : le spécialiste allemand des contenants pharmaceutiques en verre grimpe après avoir relevé ses ambitions pour l'exercice 2025/26, une révision à la hausse de ses perspectives qui rassure les investisseurs sur la solidité de sa trajectoire de croissance.

Computacenter (-10%) : le prestataire britannique de services informatiques bondit après avoir annoncé un quasi-doublement de son bénéfice avant impôts ajusté au premier semestre, une performance bien supérieure aux attentes qui conforte la confiance des investisseurs dans sa dynamique commerciale.

Wolters Kluwer ( 5%) : l'éditeur néerlandais de solutions d'information professionnelle profite du changement de recommandation de JP Morgan. La banque passe de neutre à achat et l'objectif de cours est rehaussé de 73 EUR à 87 EUR.

Nokia ( 4%) : le groupe finlandais de télécommunications bénéficie de l'annonce d'un partenariat avec NestAI visant à développer la connectivité des opérations de défense fondées sur l'intelligence artificielle, un accord qui illustre son repositionnement stratégique sur le segment porteur des réseaux militaires sécurisés.

Adecco ( 3%) : le spécialiste suisse du travail temporaire progresse grâce à un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui passe de conserver à achater dans une note consacrée aux valeurs européennes des ressources humaines. La banque allemande maintient son objectif de cours à 22 CHF, soit un potentiel d'appréciation substantiel par rapport aux niveaux d'ouverture.

Actions en baisse :

Astrazeneca (-9%) : le laboratoire britannique est sanctionné par l'échec en phase finale d'un essai clinique portant sur un traitement cardiaque développé conjointement avec Ionis, une déconvenue qui efface les espoirs placés dans ce candidat thérapeutique et pèse sur les perspectives du portefeuille de projets cardiovasculaires du groupe.

Capgemini (-3%) : le groupe français de services numériques pâtit d'un abaissement d'objectif de cours par Citigroup, ramené de 160 à 130 euros, un signal négatif qui pèse sur la valorisation du titre dans un contexte de vigilance accrue sur le secteur des technologies.

Var Energi (-2%) : le producteur norvégien d'hydrocarbures recule après l'annonce d'un recul de la production nette totale qui a reculé de 7% en rythme annuel pour s'établir à 376 000 barils équivalent pétrole.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 09:42:00.

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