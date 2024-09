Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: plombé par une dégradation de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le titre AstraZeneca accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres, pénalisé par une dégradation du conseil de Deutsche Bank à 'vendre' contre 'conserver' auparavant.



A 11h00 (heure locale), l'action du groupe biopharmaceutique lâche plus de 2,5% alors que le FTSE progresse d'environ 0,1% dans le même temps.



Dans une note, les analystes de Deutsche Bank disent s'inquiéter des données publiées cette semaine dans le cancer bronchique, qui soulèvent selon eux de nouvelles inquiétudes en plus de celles déjà suscitées par le médicament expérimental Dato-DXd.



Pour mémoire, le groupe a publié lundi les résultats d'une étude de phase III évaluant l'efficacité du Dato-DXd dans le cancer du poumon non à petites cellules épidermoïde localement avancé ou métastatique, une maladie dont le pronostic ne dépasse généralement pas plus d'un an.



Cette étude ne s'est pas montrée concluante d'un point de vue statistique, puisque que la survie globale chez les patients traités a atteint 14,6 mois, contre 12,3 mois dans le groupe ayant suivi une chimiothérapie, soit une amélioration de 2,3 mois.



S'il rappelle que Dato n'est pas le seul projet d'ampleur au sein du pipeline d'AstraZeneca, Deutsche Bank rappelle que son succès est essentiel dans la réalisation d'une croissance du chiffre d'affaires allant de 5% à 10%, une objectif qui est désormais remis en question selon lui.



Son objectif de cours est ainsi ramené de 11.000p à 10.500 pence.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 804,00 GBX LSE -2,04%