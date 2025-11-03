AstraZeneca obtient le soutien de ses actionnaires pour une cotation à la Bourse de New York dans le cadre de son virage vers les États-Unis

(Ajout de la déclaration du président aux paragraphes 5 et 6, et du contexte dans l'ensemble du document)

Les actionnaires d'AstraZeneca AZN.L ont approuvé lundi la cotation directe des actions du fabricant de médicaments à la Bourse de New York, lui donnant ainsi accès à un pool de capitaux plus important.

Le fabricant de médicaments a déclaré que 99,36 % des votes exprimés lors d'une assemblée générale étaient favorables à la proposition. La société avait besoin d'au moins 75 % des votes pour que la résolution soit adoptée.

AstraZeneca, l'entreprise la plus valorisée de Londres, a présenté en septembre des plans pour une cotation directe aux États-Unis très attendue, remplaçant ses American depositary receipts actuels sur le Nasdaq par des actions ordinaires sur le NYSE, tout en conservant ses cotations à Londres et à Stockholm.

Le marché américain représente plus de 40 % du chiffre d'affaires d'AstraZeneca, ce qui le rend essentiel pour la stratégie de croissance et les perspectives d'avenir du directeur général Pascal Soriot, dans un contexte de surveillance politique croissante.

Michel Demare, président d'AstraZeneca, a déclaré dans un communiqué que le vote des actionnaires en faveur de la proposition du conseil d'administration témoignait de la confiance des investisseurs dans la démarche de l'entreprise visant à rationaliser sa cotation à Londres, Stockholm et New York.

Il a ajouté que la structure de cotation harmonisée donnerait à AstraZeneca une plus grande flexibilité pour exploiter les marchés financiers mondiaux, en particulier aux États-Unis, alors qu'elle continue à se développer dans les régions à forte croissance.

Si les analystes et les décideurs politiques ont exprimé leur soulagement de voir que les plans du fabricant de médicaments anglo-suédois ne prévoyaient pas l'abandon pur et simple de sa cotation à Londres, certains craignent que cette décision n'incite d'autres grandes entreprises à suivre le même chemin.

La cotation directe à la Bourse de New York devrait entrer en vigueur le 2 février 2026.