AstraZeneca: les résultats d'un traitement pour le cancer

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que son traitement Enhertu suivi d'un THP avant la chirurgie a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la réponse pathologique complète chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à haut risque HER2-positif à un stade précoce dans l'essai de phase III DESTINY-Breast11.



La réponse pathologique complète est définie comme l'absence de signe de cellules cancéreuses invasives dans le tissu mammaire et les ganglions lymphatiques retirés après le traitement.



DESTINY-Breast11 est un essai de phase III mondial, multicentrique, randomisé, ouvert, évaluant l'efficacité et l'innocuité du néoadjuvant Enhertu (5,4 mg/kg) en monothérapie ou d'Enhertu suivi d'un THP par rapport au schéma thérapeutique standard.



'Environ un patient sur trois atteint d'un cancer du sein à un stade précoce est considéré comme à haut risque, car il est plus susceptible de connaître une récidive de la maladie et d'avoir un mauvais pronostic' indique le groupe.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en hématologie oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' L'amélioration cliniquement significative de la réponse pathologique complète et les données d'innocuité observées dans l'étude DESTINY-Breast11 mettent en évidence le potentiel d'Enhertu à défier la norme de soins actuelle dans le cancer du sein HER2 positif à un stade précoce. Enhertu est déjà une option de traitement importante dans le cadre métastatique, et ces données ont le potentiel de permettre à ce médicament de passer aux stades précoces de la maladie où la guérison est possible'.





