AstraZeneca: le titre chute, essai clinique peu convaincant

(CercleFinance.com) - Le titre AstraZeneca chutait mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres, le laboratoire pharmaceutique ayant dévoilé les résultats d'une étude clinique dans le traitement du cancer du poumon jugés peu convaincants par les investisseurs et les analystes.



Vers 9h15, l'action lâche près de 5%, accusant de loin le plus fort repli de l'indice britannique FTSE 100 et du STOXX Europe 600.



Le groupe a publié lundi soir les résultats de son étude clinique de phase III évaluant l'efficacité du Dato-DXd dans le cancer du poumon non à petites cellules épidermoïde localement avancé ou métastatique, une maladie dont le pronostic ne dépasse généralement pas plus d'un an.



Cette étude ne s'est pas montrée concluante d'un point de vue statistique, indique AstraZeneca, qui précise que la survie globale chez les patients traités a atteint 14,6 mois, contre 12,3 mois dans le groupe ayant suivi une chimiothérapie, soit une amélioration de 2,3 mois.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF - qui sont à 'neutre' sur la valeur - évoquent une survie globale 'peu concluante', soulignant que le Dato-DXd a fait 'marginalement mieux' que le docétaxel (chimiothérapie).



Ceux d'UBS se montrent plus optimistes, estimant que l'essai laisse entrevoir la possible identification des patients chez lesquels le traitement est le plus susceptible de fonctionner.



Un point de vue partagé par les équipes de Stifel.



'Les données sur la survie globale montrent clairement qu'il faut que les patients soient bien sélectionnés', estime le prestataire de services d'investissement.



'Il existe, sans équivoque, des bienfaits pour certains patients avec le Dato-Dxd', conclut-il.





