AstraZeneca : la Commission européenne valide un traitement

(AOF) - La Commission européenne a approuvé l’utilisation de Calquence du laboratoire AstraZeneca en association avec deux autres produits, le bendemustine et le rituximab, pour le traitement de patients atteints d’un lymphome à cellules du manteau non traité auparavant et qui ne sont pas éligibles à une greffe autologue de cellules souches. Pour Martin Dreyling, docteur en médecine et instigateur de l’essai " cette autorisation offre une nouvelle option thérapeutique de première intention aux patients de l’Union européenne ".

Pour Dave Frederickson, vice-président exécutif de la division Oncologie-Hématologie d'AstraZeneca ce traitement " a démontré une amélioration significative de la survie sans progression et un profil de sécurité constant chez les patients de l'essai pivot Echo ".

Ce traitement en association est déjà approuvé aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Des demandes réglementaires sont actuellement en cours d'examen au Japon et dans plusieurs autres pays pour cette indication.

