AstraZeneca investit plus d'un milliard de dollars dans le Massachusetts

AstraZeneca prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars dans le Massachusetts dans le cadre de son programme de 50 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis. Le laboratoire anglo-suédois prévoit ainsi d'augmenter de plus de 50% ses effectifs dans l'Etat au cours des prochaines années. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large du secteur pharmaceutique visant à renforcer les capacités de recherche, de production et les chaînes d'approvisionnement américaines.

Le groupe a parallèlement inauguré un nouveau centre de recherche et développement à Kendall Square, à Cambridge. D'une superficie de 570 000 pieds carrés sur 18 étages, dont dix consacrés à des laboratoires, le bâtiment intègre des technologies de robotique, d'automatisation et d'intelligence artificielle. Avec le site voisin spécialisé dans la médecine génomique, il accueillera près de 2 000 chercheurs et scientifiques travaillant notamment sur le cancer, les maladies chroniques et rares ainsi que les thérapies cellulaires.

Le site de Cambridge complète le grand centre de recherche américain d'AstraZeneca situé à Gaithersburg, dans le Maryland. Le groupe dispose désormais de 24 sites de recherche, de production, commerciaux et administratifs aux Etats-Unis, où il emploie plus de 25 000 personnes. Pfizer, Roche et Eli Lilly figurent également parmi les grands laboratoires ayant engagé d'importants investissements pour renforcer leur présence dans le pays.