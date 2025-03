AstraZeneca: Imfinzi approuvé par l'UE en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Imfinzi (durvalumab) a été approuvé par l'Union européenne en monothérapie pour les adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade limité (LS-SCLC) n'ayant pas progressé après une chimio-radiothérapie à base de platine.



Cette approbation repose sur une étude de phase III ayant montré une réduction du risque de décès de 27 % et un taux de survie à trois ans de 57% avec Imfinzi contre 48 % avec le placebo.



Il s'agit de la première immunothérapie autorisée en Europe pour cette indication, souligne le laboratoire.





