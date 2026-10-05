AstraZeneca finalise un investissement de 2 milliards d'euros

Le laboratoire a annoncé aujourd'hui la finalisation de son investissement en fonds propres de 2 milliards de dollars dans le capital de Summit Therapeutics. Cet apport financier vise à accélérer le développement d'Ivonescimab, un anticorps bispécifique de première classe (first-in-class) ciblant à la fois PD-1 et le VEGF, en combinaison avec des conjugués anticorps-médicaments (ADC) à travers plusieurs types de tumeurs.

Cette opération s'accompagne d'un renforcement des collaborations stratégiques entre les deux acteurs ainsi qu'avec d'autres géants du secteur.

Comme annoncé précédemment, les deux sociétés ont conclu un accord de collaboration clinique pour évaluer le Sonesitatug vedotin (Sone-Ve) en combinaison avec l'ivonescimab. Elles prévoient également de signer un accord additionnel pour lancer un programme mondial associant d'autres traitements oncologiques d'AstraZeneca, notamment d'autres ADC, à l'ivonescimab.

Dans le cadre d'un accord séparé dévoilé vendredi, AstraZeneca et Daiichi Sankyo ont conclu une alliance clinique avec Summit afin d'évaluer l'association du Datroway (datopotamab deruxtecan) et de l'Ivonescimab dans plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon et du sein.