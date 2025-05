AstraZeneca:feu vert de l'UE pour Calquence dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Commission européenne a approuvé Calquence (acalabrutinib), en association avec le bendamustine et le rituximab, pour le traitement de première ligne du lymphome du manteau chez les adultes non éligibles à une greffe de cellules souches autologues.



Cette décision repose sur les résultats positifs d'un essai de phase III qui ont montré une réduction de 27 % du risque de progression ou de décès par rapport à l'immmuno-chimiothérapie standard.



La survie sans progression médiane était de 66,4 mois avec la combinaison Calquence, contre 49,6 mois avec le traitement standard.



Selon Martin Dreyling, médecin à l'hôpital universitaire LMU de Munich, 'l'association avec l'acalabrutinib représente une avancée nécessaire pour les patients atteints de cette forme agressive de lymphome'.



La laboratoire précise que le profil de sécurité de Calquence est resté conforme aux données antérieures.



Ce traitement est par ailleurs déjà autorisé aux États-Unis et des demandes sont en cours d'examen, notamment au Japon.





