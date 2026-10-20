AstraZeneca et Oracle s'associent dans l'IA et les données de santé

AstraZeneca et Oracle Health and Life Sciences ont annoncé la conclusion d'un partenariat mondial visant à connecter la recherche scientifique directement aux parcours de soins des patients. Cette collaboration s'appuiera sur l'expertise scientifique, clinique et réglementaire du laboratoire britannique, couplée aux données du monde réel, aux infrastructures cloud et aux technologies d'intelligence artificielle (IA) de la firme américaine.

L'objectif principal du partenariat est de pallier le retard de diagnostic de nombreuses pathologies graves ainsi que la lenteur de transfert des avancées scientifiques vers la pratique clinique. Les deux groupes entendent collaborer sur plusieurs axes clés : l'optimisation des essais cliniques, le diagnostic précoce et la pharmacovigilance et les données de santé.

Les programmes couvriront l'ensemble des domaines thérapeutiques majeurs d'AstraZeneca : l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, la pneumologie, l'immunologie ainsi que les maladies rares.

La collaboration prévoit le déploiement de plusieurs projets à l'échelle internationale, notamment aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Europe, en concertation avec les gouvernements locaux et dans le respect des cadres réglementaires.

Le tout premier programme opérationnel sera lancé à Abou Dabi en partenariat avec la société de santé M42. Axé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et la recherche clinique associée, ce projet vise à aider les équipes médicales à repérer les patients souffrant d'hypertension non contrôlée, à appliquer les recommandations de soins et à rationaliser le recrutement pour les essais cliniques.