AstraZeneca et Amgen franchissent une étape dans le cancer du poumon à petites cellules

AstraZeneca a publié les résultats préliminaires positifs d'un essai clinique de Phase III. L'étude montre que la combinaison d'Imfinzi et d'Imdelltra, développé par Amgen, a procuré une amélioration statistiquement significative et cliniquement majeure de la survie globale (OS) en traitement de maintenance de première ligne, par rapport à Imfinzi administré seul.

L'essai a évalué ce schéma thérapeutique chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules au stade étendu n'ayant pas progressé après une thérapie d'induction standard combinant Imfinzi, une chimiothérapie à base de platine et de l'Etoposide.

Outre le critère d'évaluation principal de survie globale, la combinaison des deux produits a rempli les critères d'évaluation secondaires, enregistrant une amélioration significative de la survie sans progression et du taux de réponse objective.

Le cancer du poumon à petites cellules au stade étendu touche environ 195 000 personnes dans le monde en 2026. Cette forme de cancer, très agressive, est caractérisée par des rechutes rapides et une survie médiane d'environ un an sous les standards de traitement actuels.