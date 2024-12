AstraZeneca: demande d'enregistrement retirée en Europe information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé mardi avoir retiré leur demande d'enregistrement sur Dato-DXd dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.



Dans un communiqué, les deux groupes étayent leur décision par des échanges avec le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Une étude clinique de phase III avait montré que Dato-DXd avait permis une amélioration 'statistiquement significative' de la survie sans progression de la maladie des patients traités en comparaison de l'anticancéreux docetaxel.



Quant au dossier d'enregistrement envisagé par AstraZeneca and Daiichi Sankyo sur Dato-DXd dans le traitement du cancer du cancer du sein métastatique (HR)-positif et HER2-négatif, celui-ci reste toujours en cours d'examen, précisent les deux laboratoires.



Cet imprévu dans la mise sur le marché de l'anticorps-conjugué n'empêchait pas le titre AstraZeneca de progresser de 0,5% mardi matin à la Bourse de Londres.



Le datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) a récemment obtenu la désignation de 'traitement innovant' de la part de de la FDA américaine dans le cancer du poumon non à petites cellules.





