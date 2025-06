AstraZeneca: Datroway approuvé dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que Datroway, le nouvel anticancéreux qu'il développe avec le japonais Daiichi Sankyo, avait obtenu sa première autorisation dans le cancer bronchique avec le feu vert accordé par la FDA américaine à la commercialisation du produit.



L'agence sanitaire a approuvé la mise sur le marché de ce conjugué anticorps-médicament dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique présentant une mutation du gène EGFR.



Il s'adressera aux patients ayant déjà suivi une chimiothérapie accompagnée d'une thérapie ciblée visant l'EGFR.



Cette autorisation intervient alors que la FDA avait déjà accordé au médicament les statuts de 'percée scientifique' et de 'revue prioritaire' après des résultats encourageants de phase III.



Dans ces deux essais, Datroway avait obtenu un taux de réponse objective de 45% dans l'indication visée, avec un taux de réponse complète de 4,4% et un taux de réponse partiel de 40%, des performances prometteuses pour une maladie difficile à traiter.



D'après AstraZeneca, environ 10% à 15% des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules aux Etats-Unis et en Europe, et de 30% à 40% des patients en Asie, présentent une mutation de l'EGFR.



Bien que les thérapies de première ligne aient permis d'améliorer les résultats cliniques, la majorité des patients finissent par connaître une progression de la maladie, nécessitant la prise d'autres traitements.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca progressait de 0,2% après ces annonces, sous-performance l'indice FTSE 100 (+0,4%).



Au mois de janvier, la FDA avait approuvé la mise sur le marché de Datroway dans le traitement du cancer du sein, une décision qui avait été suivie par une autorisation de l'Union européenne dans la même indication en avril.





