AstraZeneca dans le rouge malgré Oddo BHF et des données de phase 3 positives

AstraZeneca cède du terrain à Londres (-2%, à 12 950 pence), malgré des résultats encourageants d'un essai de phase 3 et les commentaires positifs d'Oddo BHF.

Les nouveaux résultats d'un essai de phase III ont montré que le Camizestrant du laboratoire, associé à un autre produit, conservait son bénéfice en termes de survie sans progression avec un suivi plus long. L'association a également démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression secondaire, mettant en évidence un bénéfice durable au-delà du traitement initial.

Dans le détail, le passage au Camizestrant a entraîné une réduction médiane de 99% de l'ADN tumoral circulant total (ctDNA), contre une augmentation de 64% chez les patientes traitées sous traitement standard. En outre, 51% des patientes recevant l'association à base du produit d'AstraZeneca ont obtenu une élimination complète du ctDNA total, contre seulement 1,9% avec le traitement standard.

Pour François-Clément Bidard, professeur d'oncologie médicale à l'Institut Curie et à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay, France), et co-investigateur principal de l'essai : "il est essentiel d'optimiser les résultats des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé HR positif dès les premières étapes de leur traitement, car une fois que la maladie progresse, elle devient plus difficile à traiter et le pronostic se détériore".

L'avis d'Oddo BHF

De son côté, Oddo BHF relève que cette nouvelle analyse dans le cancer du sein avancé/métastatique hormonodépendant a indiqué une réduction du risque de 37% du risque de progression par rapport au traitement de référence à 24 mois.

Pour les analystes, ces données devraient soutenir le dossier réglementaire de ce produit, notamment aux Etats-Unis où les autorités sanitaires (FDA) avaient retardé leur décision après le vote négatif d'experts indépendants en avril. Oddo BHF table sur une approbation américaine d'ici la fin de l'année, tandis que la décision européenne devrait intervenir d'ici la fin du mois.

Les analystes soulignent également que pour eux, le potentiel de "blockbuster" (un médicament qui génère plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel) reste intact malgré le retard de la FDA et la concurrence de Roche. Le consensus modélise environ 2,8 milliards de dollars de ventes en 2032, soit près de 4% du chiffre d'affaires du groupe.

Oddo BHF reste à surperformance sur le titre AstraZeneca, avec un objectif de cours de 16 500 pence.