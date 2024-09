Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: collaboration avec la start-up Immunai sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Immunai a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration pluriannuel avec AstraZeneca, qu'il va aider à optimiser ses essais cliniques grâce à des applications basées sur l'IA.



La start-up d'origine israélienne, aujourd'hui installée à New York, précise que la coopération va s'articuler autour de la prise de décision, la sélection de dosages, la compréhension des mécanismes d'action, la réponse des patients et l'identification des biomarqueurs.



Pour ce faire, AstraZeneca s'appuiera sur la technologie 'IDE' de cartographie du système immunitaire humain mise au point par Immunai, avec l'objectif de maximiser les chances de succès de ses études cliniques.



Aux termes de l'accord, Immunai recevra 18 millions de dollars dans le cadre de la phase initiale du programme, sachant qu'AstraZeneca pourra disposer d'une option lui permettant de prolonger et d'étendre le périmètre de la collaboration.​





