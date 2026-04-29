AstraZeneca: bénéfice trimestriel en hausse de plus de 5%, porté par l'oncologie

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé mercredi un bénéfice en hausse de plus de 5% au premier trimestre, portée par l'oncologie, pierre angulaire de son portefeuille, et les maladies rares.

Le bénéfice net s'affiche à 3,08 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros) sur le trimestre, contre 2,92 milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 8% à 15,29 milliards de dollars.

Le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, se félicite dans le communiqué de résultats "démontrant la solidité et la constance" de la "performance commerciale" du groupe, qu'il dit "en bonne voie pour atteindre" les objectifs "pour 2030".

Le fleuron britannique s'est fixé l'objectif de réaliser 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuels d'ici la fin de la décennie. Ses revenus avaient atteint 58,74 milliards de dollars en 2025.

Les résultats sur le trimestre sont portés par les performances des médicaments contre le cancer, qui progressent de 20% à 6,80 milliards de dollars, et les traitements pour les maladies rares, en hausse de 19% à 2,42 milliards de dollars.

Le groupe souligne aussi que 14 approbations réglementaires pour de nouveaux traitements ont été "accordées dans les principales régions depuis la publication" de ses derniers résultats en fin d'année

Les Etats-Unis représentent sur le trimestre 41% des revenus d'AstraZeneca, les marchés émergents 29%, l'Europe 22% et la Chine 13%, pays où AstraZeneca a récemment annoncé des investissements importants.

Pour échapper aux menaces de droits de douane américains visant le secteur pharmaceutique, le groupe avait par ailleurs dévoilé l'été dernier un plan d'investissement de 50 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer ses activités de fabrication et de recherche aux Etats-Unis.

Dès avril 2025, le laboratoire avait prévu le transfert progressif outre-Atlantique d'une partie de sa production européenne, répondant à la volonté de Donald Trump, qui veut faire baisser les prix des médicaments dans son pays, ceux-ci étant parmi les plus élevés au monde.

AstraZeneca s'y est plié, en annonçant en octobre qu'il réduirait le prix de certains de ses médicaments aux Etats-Unis, en échange d'une exemption de surtaxes douanières de trois ans.

Signe de son rapprochement avec les Etats-Unis, le laboratoire est coté depuis le 2 février à la Bourse de New York, mais conserve cependant sa cotation principale à la Bourse de Londres.