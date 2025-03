AstraZeneca: accord de licence exclusif avec Alteogen information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord de licence exclusif avec Alteogen portant sur ALT-B4, une hyaluronidase innovante utilisant la technologie de la plateforme Hybrozyme.



En vertu de cet accord, AstraZeneca acquerra les droits mondiaux d'utilisation d'ALT-B4 afin de développer et commercialiser des formulations sous-cutanées de plusieurs traitements oncologiques.



Alteogen sera responsable de l'approvisionnement clinique et commercial d'ALT-B4 auprès d'AstraZeneca.



AstraZeneca versera à Alteogen un paiement initial ainsi que des paiements supplémentaires en fonction de la réalisation de jalons spécifiques en matière de développement, de réglementation et de ventes. Alteogen recevra également des redevances sur les ventes des produits commercialisés.



Cette transaction n'a pas d'impact sur les prévisions financières d'AstraZeneca pour 2025.







