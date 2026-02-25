Aston Martin va supprimer 20% de ses effectifs

(Actualisé avec plus de détails)

Aston Martin AML.L a annoncé mercredi qu'il allait supprimer 20% supplémentaires de ses effectifs, le constructeur automobile de luxe ayant par ailleurs annoncé un bénéfice annuel inférieur aux prévisions avec la demande faible et les pressions douanières.

La deuxième vague de suppressions d'emplois confirme une année difficile pour Aston Martin, qui a été touchée par un système douanier américain basé sur des quotas, qualifié d'"extrêmement perturbateur", ainsi que par une demande "extrêmement modérée" sur son marché clé, la Chine.

Les difficultés persistantes de l'entreprise à générer des liquidités et à gérer sa dette de 1,38 milliard de livres sterling (1,58 milliard d'euros) ont continué à peser sur ses performances, malgré des injections de capitaux répétées.

Le constructeur automobile de luxe, popularisé dans la fiction comme la voiture utilisée par l'espion éponyme de la série de films "James Bond", a déclaré qu'il s'attendait à de nouvelles pertes ("outflows") de trésorerie en 2026, mais qu'il prévoyait une amélioration par la suite.

