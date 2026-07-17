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Aston Martin serait en pourparlers pour lever de nouveaux fonds, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du troisième point: l'entreprise avait annoncé une perte trimestrielle globale en avril, et non en Chine. L'entreprise ne publie pas de chiffres spécifiques pour cette région.)

Le constructeur automobile de luxe Aston Martin AML.L est en pourparlers avec des prêteurs, dont HPS Investment Partners, filiale de BlackRock BLK.N , afin de lever des fonds supplémentaires, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le financement proposé serait garanti par des actifs de la société transférés hors de portée des créanciers existants par le biais d’une opération de “drop-down”, précise l’article.

* Aston Martin et HPS n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Ils avaient refusé de s’exprimer auprès de Bloomberg News.

* Le constructeur automobile est confronté à une forte consommation de trésorerie et à une baisse de ses ventes en raison des droits de douane américains et de la faiblesse de la demande en Chine. Il a enregistré une nouvelle perte trimestrielle en avril.

* Le même mois, Aston Martin s’était tournée vers un consortium dirigé par son principal actionnaire, Lawrence Stroll, pour obtenir un financement de 50 millions de livres sterling (67,2 millions de dollars) afin de porter sa trésorerie à la fin du trimestre clos en mars à 230 millions de livres sterling.

(1 $ = 0,7446 £)

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