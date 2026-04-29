Aston Martin réduit ses pertes au T1, accord de financement avec Yew Tree

Aston Martin AML.L a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au premier trimestre grâce à ses efforts de redressement, et avoir signé un nouvel accord de financement de 50 millions de livres sterling (57,68 millions d'euros) avec le consortium de son principal actionnaire et président, Lawrence Stroll.

Cette nouvelle facilité de financement accordée par certains membres du consortium Yew Tree intervient alors que le constructeur automobile britannique est confronté à des difficultés de trésorerie.

Le groupe a licencié un cinquième de ses effectifs, réduit son plan de dépenses quinquennal et reporté la production de sa technologie de véhicules électriques afin de se remettre des lourds droits de douane américains sur les voitures importées et du ralentissement de la demande sur le marché chinois.

Aston Martin a maintenu ses prévisions annuelles mais a appelé à la prudence face au conflit au Moyen-Orient, après les perturbations subies par les activités régionales des constructeurs automobiles du fait du conflit entre l'Iran et les États-Unis.

La perte d'exploitation ajustée au premier trimestre s'est élevée à 56,9 millions de livres sterling, contre une perte de 64,5 millions un an plus tôt et alors que les analystes attendaient 71 millions de livres sterling.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)