Aston Martin réduit ses pertes au 1er trimestre, accord de financement avec Yew Tree

L'Aston Martin Vantage, une voiture de sport de luxe, est présentée lors de son lancement à New Delhi

Aston Martin a ‌annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au premier ​trimestre grâce à ses efforts de redressement, et avoir signé un nouvel accord de financement de 50 millions ​de livres sterling (57,68 millions d'euros) avec le consortium de son principal ​actionnaire et président, Lawrence Stroll.

Cette ⁠nouvelle facilité de financement accordée par certains membres ‌du consortium Yew Tree intervient alors que le constructeur automobile britannique est confronté à ​des difficultés ‌de trésorerie.

Le groupe a licencié un cinquième ⁠de ses effectifs, réduit son plan de dépenses quinquennal et reporté la production de sa technologie de ⁠véhicules électriques afin ‌de se remettre des lourds droits de ⁠douane américains sur les voitures importées et du ‌ralentissement de la demande sur le marché ⁠chinois.

Aston Martin a maintenu ses prévisions annuelles ⁠mais a ‌appelé à la prudence face au conflit au Moyen-Orient, ​après les perturbations subies ‌par les activités régionales des constructeurs automobiles du fait du conflit entre ​l'Iran et les États-Unis.

La perte d'exploitation ajustée au premier trimestre s'est élevée à 56,9 ⁠millions de livres sterling, contre une perte de 64,5 millions un an plus tôt et alors que les analystes attendaient 71 millions de livres sterling.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)