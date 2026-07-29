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Aston Martin réduit sa perte nette au T2 avec les ventes de d'hybrides et la politique de coûts
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:48
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Aston Martin AML.L a fait état mercredi d'une perte moins importante au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, les résultats du constructeur ayant été soutenus par les ventes de sa "supercar" hybride rechargeable Valhalla et par une discipline rigoureuse en matière de coûts.

Le groupe automobile de luxe britannique a dû faire face aux droits de douane américains et aux taxes sur les voitures de luxe en Chine, son principal marché, en mettant en oeuvre une baisse des coûts, notamment des licenciements, une réduction de son plan de dépenses quinquennal et un effort accru en faveur de la production de sa technologie de véhicules électriques.

La perte d'exploitation ajustée au deuxième trimestre s'est élevée à 52 millions de livres sterling (60,67 millions d'euros), contre une perte de 57 millions de livres un an plus tôt, une amélioration cependant inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur une perte de 45 millions de livres selon un consensus fourni par la société.

Aston Martin a maintenu ses prévisions annuelles malgré des conditions de marché difficiles pour l’industrie automobile.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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