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Aston Martin profite de sa publication trimestrielle pour mettre fin à sa série baissière
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:02

Après sept replis consécutifs, pour une perte cumulée de 14,37%, le titre Aston Martin Lagonda s'offre un rebond ( 1,95%, à 40,72 pence) après sa publication trimestrielle.

Sur les trois premiers mois de l'année, le constructeur indépendant de voitures de luxe a dévoilé des résultats conformes aux objectifs. Les revenus ont notamment progressé de 16%, à 270,4 millions de livres sterling. Parallèlement, la marge brute est passée de 27,9 à 34,7%, grâce à l'amélioration du mix produit qui a entraîné une hausse de 17% du prix de vente moyen total et aux bénéfices du programme de transformation.

Les objectifs annuels ont été confirmés avec notamment des livraisons similaires à 2025 (5 448 unités), une marge brute qui devrait s'approcher des 40%, des dépenses d'exploitation maintenues sous les 300 millions de livres sterling. Quant à la marge d'Ebit ajustée, une amélioration significative vers le seuil de rentabilité est espérée. Les investissements devraient être réduits à environ 300 millions de livres sterling pour l'année et le flux de trésorerie devrait connaître une amélioration majeure.

Commentant cette publication, Jefferies note que la marge brute du premier trimestre est ressortie supérieure de 5 points au consensus, ce qui constitue une surprise positive malgré un prix de vente moyen coeur de gamme en baisse de 7% sur un an. Les analystes notent également que l'Ebit ajusté est supérieur de 14 millions de livres sterling au consensus, alors que le flux de trésorerie disponible est moins bon que prévu.

La banque d'investissement américaine reste à conserver sur le titre Aston Martin Lagonda, avec une cible de cours à 60 pence, soit un potentiel de hausse de 50%.

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