Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aston Martin: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Aston Martin Lagonda (AML) recule de 1% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 250 à 120 pence sur le titre du constructeur automobile.



S'il reconnait que 'dans sa première action publique, le nouveau CEO Adrian Hallmark n'a pas hésité à prendre des décisions difficiles pour réinitialiser des objectifs ambitieux', le broker 'a du mal à voir un scénario qui ne nécessite pas de nouveaux capitaux propres'.





Valeurs associées ASTON MARTIN LGD 107,70 GBX LSE -0,74%