Aston Martin maintient ses perspectives malgré une perte plus importante que prévu au T2

L'Aston Martin Vanquish 25 en édition limitée. (Crédits: Aston Martin)

Aston Martin AML.L a fait état mercredi d'une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre, soulignant l'ampleur des défis auxquels est confronté le constructeur automobile, qui mise sur les ventes de sa "supercar" hybride rechargeable Valhalla et sur des réductions de coûts pour amorcer un redressement.

A la Bourse de Londres, à 09h30 GMT, l'action avance de 1,5%, contre une quasi stabilité (-0,04%) pour le FTSE au même moment.

Le groupe britannique a dû faire face aux droits de douane américains, aux taxes sur les voitures de luxe en Chine, son principal marché, ainsi qu'à des problèmes de trésorerie. Il s'est appuyé sur des mesures de réduction des coûts et sur des financements accordés par des prêteurs pour faire face à des conditions de marché difficiles.

Aston Martin a maintenu ses prévisions annuelles malgré des conditions de marché difficiles pour l'industrie automobile, liées notamment à la guerre en Iran qui exerce une pression sur les prix mondiaux de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, et pèse sur le moral des acteurs du marché.

VALHALLA : L'ESPOIR D'ASTON MARTIN

La "supercar" hybride rechargeable Valhalla constitue toutefois une lueur d'espoir. La société en a vendu 220 exemplaires au cours du semestre clos le 30 juin et a indiqué s'attendre à une nouvelle augmentation des livraisons au second semestre.

Aston Martin prévoit d'enregistrer son meilleur trimestre en termes de volumes au cours des trois derniers mois de l'exercice financier, grâce à une demande soutenue aux États-Unis, ont déclaré des dirigeants lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Nous ne constatons aucune tendance à la baisse", ont-ils ajouté à propos d'une éventuelle baisse des prix de vente de la voiture Valhalla et sur l'impact que cela pourrait avoir sur les objectifs annuels.

La perte d'exploitation ajustée au deuxième trimestre s'est élevée à 52 millions de livres sterling (60,67 millions d'euros), contre une perte de 57 millions un an plus tôt, une amélioration cependant inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient -45 millions de livres selon un consensus fourni par la société.

"Le fait de maintenir les prévisions pour l'ensemble de l'année tout en renforçant le bilan devrait inciter même les investisseurs les plus prudents à y jeter un nouveau coup d'œil. Le véritable défi consiste désormais à prouver que cette amélioration n'est pas simplement un épisode passager, mais bien le début d'une reprise plus durable", a expliqué Mark Crouch, analyste chez eToro.

La société a déclaré que le conflit n'avait eu qu'un impact direct limité sur son activité au premier semestre 2026 et qu'elle continuait à suivre la situation et ses effets potentiels sur la demande mondiale, la confiance des clients et les chaînes d'approvisionnement, le Moyen-Orient constituant un marché important pour les ventes de véhicules de luxe.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)