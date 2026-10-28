Aston Martin Lagonda : la Valhalla dope les revenus au 3e trimestre, mais les pertes persistent

(Zonebourse.com) - Le constructeur britannique (-1,68%) réduit ses pertes au troisième trimestre grâce à ses modèles les plus chers. Une amélioration conforme aux attentes selon Jefferies, mais qui laisse un endettement élevé et une trésorerie toujours sous pression.

Aston Martin Lagonda profite de la montée en puissance de ses modèles les plus exclusifs. Au troisième trimestre 2026, son chiffre d'affaires a progressé de 36%, à 388,7 millions de livres, malgré des livraisons aux concessionnaires quasiment stables, à 1 431 véhicules. Sa perte avant impôt s'est réduite à 77,1 millions de livres, contre 111,9 millions un an auparavant.

La Valhalla, hypercar hybride rechargeable, est au coeur de cette amélioration. Les livraisons de modèles spéciaux ont atteint 127 unités, contre deux un an plus tôt. Leur poids accru dans les ventes a porté le prix moyen par véhicule à environ 247 000 livres. Hors modèles spéciaux, les volumes ont toutefois reculé de 9%.

Des résultats conformes au consensus selon Jefferies

Cette évolution des ventes, conjuguée à la baisse des coûts de fabrication, a permis à la marge brute de gagner 8,4 points, à 37,4%. La perte opérationnelle ajustée a été divisée par deux, à 24,9 millions de livres.

Dans une note, Jefferies juge les principaux résultats globalement conformes au consensus. Le bureau d'études souligne que le redressement des prix de vente atténue ses inquiétudes concernant les aides commerciales aux concessionnaires et les prix de la Valhalla. Il maintient néanmoins sa recommandation " conserver ", assortie d'un objectif de cours de 37 pence.

Aston Martin Lagonda confirme ses objectifs

L'amélioration des performances ne suffit pas encore à dégager un flux de trésorerie disponible positif. Le groupe a consommé près de 28 millions de livres sur le trimestre, contre 94 millions un an auparavant, tandis que sa dette nette atteint 1,57 milliard de livres.

Aston Martin Lagonda confirme ses objectifs pour 2026, dont environ 500 livraisons de Valhalla et une marge opérationnelle ajustée se rapprochant de l'équilibre. Le constructeur prévoit également une réduction sensible de sa consommation de trésorerie sur l'année.

À la mi-séance, l'action Aston Martin Lagonda recule de 1,68% à la Bourse de Londres.

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