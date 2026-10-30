Amazon déçoit sur son chiffre d'affaires, sa trésorerie inquiète

Illustration du logo d'Amazon

Amazon.com a fait état jeudi d'une consommation massive ‌de trésorerie au troisième trimestre et a prévu, pour le trimestre englobant la période des fêtes, un chiffre ​d'affaires décevant aux yeux de Wall Street, où l'action perdait près de 7% dans les transactions d'après-clôture.

Le géant du commerce en ligne prévoit un chiffre d'affaires compris entre 240 et 247 milliards de dollars (214,8 et ​221 milliards d'euros) au quatrième trimestre, alors que la moyenne des estimations des analystes s'établit à 244,51 milliards selon les données LSEG.

L'entreprise a ​dit avoir dépensé 42,4 milliards de dollars sur les ⁠douze derniers mois à fin septembre sous l'effet de dépenses d'investissement s'élevant à 77,26 milliards de ‌dollars, soit 20 milliards de plus que les estimations.

"Le flux de trésorerie disponible apparaît comme le point noir du rapport", a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus ​Capital Advisors.

"Les activités ont généré beaucoup ‌de liquidités, mais les dépenses d'investissement les ont tout bonnement absorbées. La tendance ⁠est très marquée et nettement négative, c'est précisément ce qui est alarmant."

Tout comme ses concurrents, Amazon a réalisé des investissements massifs pour développer ses logiciels et infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et prévoit au total 220 milliards ⁠de dollars d'investissements cette ‌année.

Le groupe de Seattle, à l'instar de Google, a maintenu ses prévisions d'investissement alors ⁠que Microsoft les a légèrement réduites, de 175 à 170 milliards.

Les revenus publicitaires ont constitué une autre source ‌de déception pour les investisseurs, avec une hausse de seulement 12% sur un an, ⁠à 19,6 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions de 18% établies ⁠par LSEG à comparer aux ‌22% de croissance enregistrés au troisième trimestre 2025. C'est la première fois en sept trimestres que les ​résultats ne sont pas à la hauteur des attentes ‌des analystes.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les dépenses d'investissement du groupe ​seraient encore plus conséquentes en 2027, sans plus de précisions.

Il s'est employé à répondre aux préoccupations des investisseurs. "Notre stratégie porte ses fruits et je m'attends à ce qu'il en soit ainsi dans un ⁠avenir prévisible", a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu'AWS (Amazon Web Services), le service cloud d'Amazon, qui a tiré la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre avec une hausse de 39% à 46 milliards de dollars, pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici cinq ans.

"Je ne connais aucune autre entreprise de distribution dont le chiffre d'affaires approche celui d'Amazon", a-t-il dit.

(Deborah Sophia à Bangalore et Greg Bensinger à San Francisco; ​Jean-Stéphane Brosse pour la version française)