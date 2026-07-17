Aston Martin indique être en pourparlers en vue d'un éventuel financement destiné à renforcer sa trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source et ajout d'actions)

Le constructeur automobile de luxe Aston Martin AML.L a déclaré vendredi qu’il menait actuellement des discussions avec des bailleurs de fonds potentiels, à la suite d’un article paru dans la presse indiquant qu’il était en pourparlers avec des prêteurs, notamment HPS Investment Partners, filiale de BlackRock BLK.N .

Voici quelques détails:

* La société a déclaré qu’elle examine régulièrement sa structure de capital et ses options stratégiques, et qu’elle continue à se concentrer sur la garantie d’une liquidité suffisante pour soutenir sa stratégie.

* À 15 h 08 GMT, l’action Aston Martin, cotée à Londres, reculait de 2,3 % à 36,2 pence.

* Ce communiqué fait suite à un article publié plus tôt vendredi par Bloomberg News, selon lequel Aston Martin serait en pourparlers avec des prêteurs, dont HPS.

* Selon cet article, le financement proposé serait garanti par des actifs de la société transférés hors de portée des créanciers existants par le biais d’une opération de « drop-down ».

* HPS n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters. La société avait refusé de s’exprimer auprès de Bloomberg News.

* Le constructeur automobile est confronté à une forte consommation de trésorerie et à une baisse de ses ventes en raison des droits de douane américains et de la faiblesse de la demande en Chine. Il a enregistré une nouvelle perte trimestrielle en avril.

* Le même mois, Aston Martin s’était tournée vers un consortium dirigé par son principal actionnaire, Lawrence Stroll, pour obtenir un financement de 50 millions de livres sterling (67,2 millions de dollars) afin de porter sa trésorerie à la fin du trimestre de mars à 230 millions de livres sterling.

(1 $ = 0,7446 £)