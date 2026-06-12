Astera Labs, CoreWeave et d'autres titres progressent après leur intégration dans l'indice Nasdaq-100

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12 juin - ** Les actions de la société de connectivité pour semi-conducteurs Astera Labs ALAB.O progressent de 4 % à 382 $ (XX,XX euros), tandis que celles de la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O gagnent 3,8 % à 99,4 $ (XX,XX euros) dans les échanges avant l'ouverture

** Le titre de la société d'infrastructures d'IA Nebius Group NBIS.O gagne 5,3 % à 234 dollars (XX,XX euros) et celui du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O progresse de près de 1 % à 385 dollars (XX,XX euros)

** La société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse également de 7,4 % à 123 $ (XX,XX euros); les entreprises du secteur spatial dans leur ensemble grimpent avant l'entrée en bourse vendredi de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'IA

** Les cinq sociétés devraient intégrer l'indice Nasdaq-100

.NDX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 22 juin, selon l'opérateur de l'indice Nasdaq

** Le fournisseur d'accès Internet haut débit et de télévision par câble Charter Communications CHTR.O , la société de conseil en informatique Cognizant Technology Solutions

CTSH.O , le laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O , le fournisseur d'outils de données et d'analyse Verisk Analytics

VRSK.O et la société de sécurité cloud Zscaler ZS.O seront retirés du Nasdaq-100

** Le Nasdaq-100 est un indice regroupant les 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la Bourse Nasdaq