 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Astera Labs, CoreWeave et d'autres titres progressent après leur intégration dans l'indice Nasdaq-100
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions de la société de connectivité pour semi-conducteurs Astera Labs ALAB.O progressent de 4 % à 382 $ (XX,XX euros), tandis que celles de la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O gagnent 3,8 % à 99,4 $ (XX,XX euros) dans les échanges avant l'ouverture

** Le titre de la société d'infrastructures d'IA Nebius Group NBIS.O gagne 5,3 % à 234 dollars (XX,XX euros) et celui du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O progresse de près de 1 % à 385 dollars (XX,XX euros)

** La société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse également de 7,4 % à 123 $ (XX,XX euros); les entreprises du secteur spatial dans leur ensemble grimpent avant l'entrée en bourse vendredi de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'IA

** Les cinq sociétés devraient intégrer l'indice Nasdaq-100

.NDX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 22 juin, selon l'opérateur de l'indice Nasdaq

** Le fournisseur d'accès Internet haut débit et de télévision par câble Charter Communications CHTR.O , la société de conseil en informatique Cognizant Technology Solutions

CTSH.O , le laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O , le fournisseur d'outils de données et d'analyse Verisk Analytics

VRSK.O et la société de sécurité cloud Zscaler ZS.O seront retirés du Nasdaq-100

** Le Nasdaq-100 est un indice regroupant les 100 plus grandes sociétés non financières cotées à la Bourse Nasdaq

Valeurs associées

ASTERA LABS
367,4700 USD NASDAQ +11,07%
CHARTER COMM RG-A
139,1400 USD NASDAQ +0,98%
COGNIZANT TECH SO-A
51,1800 USD NASDAQ -1,22%
COREWEAVE
95,7400 USD NASDAQ +0,14%
INSMED
96,7200 USD NASDAQ +5,27%
NASDAQ 100 INDEX
29 446,18 Pts Index Ex +3,29%
NEBIUS GROUP RG-A
222,2400 USD NASDAQ +4,98%
ROCKET LAB
114,7800 USD NASDAQ +9,26%
SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
TERADYNE
381,4000 USD NASDAQ +9,73%
VERISK ANALYTICS
182,0000 USD NASDAQ -0,62%
ZSCALER
126,1100 USD NASDAQ +1,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX lundi en Floride ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    SpaceX prêt à un décollage historique à Wall Street
    information fournie par AFP 12.06.2026 12:19 

    SpaceX s'apprête à réaliser vendredi la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, l'appétit insatiable des investisseurs petits et grands laissant présager d'un succès. Une cérémonie est organisée dans la matinée à Times Square, au siège du Nasdaq, la Bourse ... Lire la suite

  • David Hockney au Centre Pompidou à Paris le 16 juin 2017 ( AFP / Martin BUREAU )
    David Hockney, un hymne à la vie en couleurs
    information fournie par AFP 12.06.2026 12:12 

    Artiste parmi les plus influents des 20e et 21e siècles, David Hockney, décédé jeudi à Londres à l'âge de 88 ans, laisse une oeuvre gigantesque et vibrante de couleurs, des paysages verdoyants de son Angleterre natale aux piscines turquoises de Californie. Figure ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    Un fonds américain pourrait entrer au capital du groupe français Eramet, selon le FT
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.06.2026 11:59 

    Le fonds Orion Critical Mineral Consortium, soutenu par les Etats-Unis et les Emirats arabes unis (EUA), envisage de prendre une part du capital du groupe minier français Eramet, qui traverse des difficultés, écrit vendredi le quotidien britannique Financial Times. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.06.2026 11:46 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% pour le Dow Jones .DJI , de 0,52% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC : * SPACEX

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 349,03 +1,81%
Pétrole Brent
86,93 -2,47%
EXAIL TECHNOLOGIES
100,3 -16,42%
TOTALENERGIES
74,79 -4,12%
SOITEC
131,1 +1,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank