Astec Industries recule après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux prévisions

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5 août - ** Le titre d'Astec Industries ASTE.O s'effondre de plus de 14 % à 44,78 dollars en début de séance

** Le fabricant américain d’équipements de construction routière n’a pas atteint les estimations de bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre, certains clients ayant reporté la livraison d’équipements de malaxage d’enrobé en raison des incertitudes macroéconomiques

** La société affiche un BPA ajusté de 94 cents au deuxième trimestre, soit un résultat inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,03 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre bondit de 23,6 % en glissement annuel pour atteindre 408,1 millions de dollars, contre une estimation de 405,5 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de la division Material Solutions s'envole de 43 % pour atteindre 179,8 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année