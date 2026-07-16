AST SpaceMobile s'effondre après l'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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16 juillet - ** Les actions d'AST SpaceMobile ( ASTS.O ) ont chuté de 10,5% jeudi avant l'ouverture, à 59,32 dollars, leur plus bas niveau depuis début décembre, après avoir conclu une levée de fonds ** ASTS, société basée à Midland, au Texas, a annoncé mercredi en fin de journée que l' avait fixé le prix d'une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 1 milliard de dollars, à un taux de 1,625% et arrivant à échéance le 1er février 2024

** Le prix de conversion initial de 79,57 dollars représente une prime de 20% par rapport au dernier cours de l’action mercredi

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer sa croissance et obtenir un accès supplémentaire à son réseau cellulaire à large bande spatial, notamment par le biais de partenariats et/ou d’acquisitions

** Elle prévoit également d’utiliser 96,9 millions de dollars du produit pour financer le coût d’opérations de « capped call » visant à compenser une dilution potentielle; le prix plafond initial de 149,20 dollars est supérieur de 125% au dernier cours de clôture de l’action

** ASTS, qui compte parmi ses investisseurs Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L , affiche une capitalisation boursière d’environ 25,7 milliards de dollars

** Depuis le début de l’année et jusqu’à mercredi, l’action ASTS a reculé d’environ 9% et a perdu 50% par rapport à son plus haut intrajournalier de 133,86 $ atteint le 28 mai

** Sur les 12 analystes, 5 recommandent d’« acheter » le titre, 5 de le « conserver » et 2 de le « vendre »; l’objectif de cours médian s’établit à 83,56 dollars, selon les données de LSEG